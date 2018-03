Mundo Mantém primos em cativeiro durante oito meses para extorquir dinheiro Por

Três pessoas foram detidas esta sexta-feira, na Grécia, depois de terem mantido dois irmãos em cativeiro durante oito meses, forçados a transferir 81 mil euros nesse período. As vítimas, uma mulher e um homem de 48 e 47 anos, foram raptados por familiares na cidade de Salónica.

De acordo com o New York Times, os detidos são um homem de 58 anos, primo das vítimas, a sua filha de 23 anos e um cúmplice não identificado.

As vítimas, ambas com deficiências de ordem cognitiva, foram mantidos em cativeiro durante oito meses, na cidade de Serres, sendo que estiveram algemados grande parte do tempo.

Além de raptados, os dois irmãos eram forçados a transferirem dinheiro para as contas dos suspeitos. Ao longo dos oito meses, terão transferido 81 mil euros.

Apesar de manterem contacto regular com a família, as vítimas não conseguiram nunca dar informações sobre o seu paradeiro ou as condições a que estavam sujeitos.

Na passada sexta-feira, contudo, aproveitaram a ausência do raptor para chegarem a um telefone e alertar as autoridades.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar