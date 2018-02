O treinador do Sporting, Jorge Jesus, fez a antevisão da partida com o Astana, numa conversa com os jornalistas que passou pela questão do relvado sintético. Jorge Jesus critica aquela opção e revela que a ausência de Mathieu se deve, precisamente, ao tapete da partida para a Liga Europa.

O defesa-central francês Jérémy Mathieu é a grande ausência na lista de convocados de Jorge Jesus para o encontro com o Astana, nesta quinta-feira.

E Jorge Jesus justifica essa opção: o tapete sintético, que, segundo o técnico, deixa os jogadores mais suscetíveis a lesões.

“Não arriscámos trazer Mathieu porque jogar num sintético não é a mesma coisa que jogar na relva. Se eu mandasse na FIFA ou na UEFA, relvados sintéticos… zero! Zero!”, exclamou o treinador leonino.

“Podem dizer que o sintético é a última geração, mas é tudo treta”.

Jorge Jesus revelou, por outro lado, que Jérémy Mathieu “deu sinais”, no último encontro do Sporting, frente ao Farense, de que estaria em risco de lesão.

“Tentámos protegê-lo”, realça o treinador leonino, que poderá, pelo mesmo motivo, poupar alguns titulares.

O Sporting joga no Cazaquistão, diante do Astana, a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. A segunda mão disputa-se já no dia 22 de fevereiro.

