Boas notícias! A radioterapia foi eficaz e as TACs revelaram que a fase aguda passou! Graças a Deus e a todos os que estiveram connosco! Recomeçamos a Imunoterapia quinzenal para a semana e a vida continua! OBRIGADO! #champalimaudinspiration #champalimaudcentrefortheunknown #josecarlosmalato

A post shared by josecarlosmalato (@josecarlosmalato) on Feb 13, 2018 at 9:06am PST