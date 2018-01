Crónicas Mais do mesmo! Por

«Se contares a verdade não tens de te lembrar de nada »

Mark Twain

2018 mal iniciou a sua existência e já o presidente Trump animou a vida dos meios de comunicação.

Desde de se envolver numa discussão com o líder norte coreano sobre quem dos dois tem o botão nuclear maior, a uma rajada de «tweets» sobre tudo e sobre nada, sem que se conseguisse perceber a motivação do presidente.

A publicação de um livro, da autoria de alguém que teve acesso à Casa Branca nos primeiros tempos desta administração, já fez com que o presidente esteja a tentar impedir a publicação. As passagens do livro tornadas públicas revelam que desde dos primeiros tempos a administração Trump estava completamente desorientada. E alguns dos entrevistados tecem duras críticas a membros da família Trump e fortalecem a ideia de que a campanha de Donald Trump terá tido alguma ajuda externa.

O grande problema do presidente Trump é que mesmo que o livro seja uma coleção de mentiras, a administração Trump já vezes demais apresentou versões alternativas da realidade, que foram depois desacreditadas que a credibilidade é zero.

A verdade é que a presidência norte americano se transformou num «reality show»!