“Maioria” das atrizes ‘provocam’ assédio sexual, diz Brigitte Bardot

Brigitte Bardot revela que “grande parte” das histórias de assédio sexual, que têm sido divulgadas, têm como origem ‘provocações’ das atrizes que “seduzem” os produtores para conseguirem papéis e depois divulgam o assédio para “terem atenção.” As palavras da francesa têm agitado as redes sociais, com movimentos contra o assédio a criticarem as declarações da ex-atriz.

Em entrevista ao Paris Match, a francesa garante que nunca foi assediada.

“Muitas atrizes envolvem-se com os produtores para conseguirem os papeis. Mais tarde, quando contam a história, dizem que foram assediadas… na realidade [fazerem isso] não as beneficia, só as prejudica”, revelou Brigitte Bardot.

“Achava que era bom dizerem-me que era bonita ou que tinha um belo rabinho. Esse tipo de elogios são agradáveis”.

A ex-atriz e atualmente ativista francesa, é tida como o grande símbolo sexual dos anos 50 e 60.

Recorde alguns momentos da carreira de Brigitte Bardot:

