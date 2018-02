“A maior saudade chama-se pai”, diz Sofia Ribeiro

Sofia Ribeiro perdeu o pai há cerca de quatro meses mas as saudades continuam a ser cada vez maiores. A atriz partilhou uma mensagem onde mostrou situações das quais tem saudades mas destacou a ausência do pai.

“A maior, a mais forte das saudades… Que me aperta o coração, que ainda faz tremer a voz de falar… A minha maior saudade chama-se pai”, escreveu Sofia Ribeiro, revelando do que mais tem saudades.

O pai da atriz, Jorge Barros, morreu em outubro de 2017, após ser vítima de um cancro nos pulmões.

“Eu tenho saudades de quando era pequena e a minha mãe me levava pela mão a passear, tenho saudades dos meus amigos todos juntos no meu sofá”, referiu no instastories, no Instagram.

E prosseguiu: “Tenho saudades da minha família Brasil, saudades de viver lá… Saudades de treinar, saudades de comer e comer sem engordar. Saudades do verão, de me apaixonar, de me faltar o ar só de pensar.”

