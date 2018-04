Apresentações/Novidades Maior é melhor com o Volkswagen Atlas Tanoak Por

Como a Amarok não é suficientemente grande para o gosto norte-americano, a Volkswagen apresentou agora no Salão de Nova York o ‘concept’ que poderá ser a resposta da marca ao mercado das grandes ‘pick-up’.

Maior é melhor? Talvez sim. Pelo menos é o que os estudos de mercado apontam quando se fala de mercado automóvel nos Estados Unidos. E provavelmente pensar nisso a marca de Volfsburgo surgiu na ‘Big Apple’ com este Atlas Tanoak, definido pelo presidente da Volksewagen para os EUA como o produto certo para o mercado.

Recorrendo à conhecida plataforma MQB-AO, este ‘concept’ foi pensado como uma alternativa ao SUV, possuindo mais capacidade de carga e espaço para cinco adultos. Mesmo a estética se assemelha à do Atlas, o SUV de sete lugares pensado para o mercado americano.

O maior comprimento (mais 40 cm), distância entre eixos (mais 28 cm) e altura ao solo (mais 5 cm) permitem pensar que o Atlas Tanoak foi pensado para uma vida em contacto com a natureza e a trabalhar. A assinatura luminosa faz com que esta ‘pick-up’ se tenha ‘aburguesado’.

Ao penetrarmos no habitáculo quase pensamos que estamos a bordo de um SUV. O que é normal se pensarmos que o interior deriva diretamente do SUV Atlas. Para além de um painel semelhante, com o conjunto de infoentretenimento como ‘peça’ central, apenas o desejo é mais robusto.

Uma imagem de solidez que não dispensa certos requintes, com o maior destaque na consola central a ir para o novo seletor da caixa de velocidades, que possui modos de condução, ou para o grande apoio lateral dos bancos.

A maior altura ao solo deverá dar ao Atlas Tanoak aptidões fora de estrada ao nível das ‘pick-up’ mais ‘duronas’ existentes no mercado norte-americano, sendo que a plataforma idêntica ao SUV lhe permite desfrutar do mesmo motor 3,6 litros V6 FSi de 280 cv de potência, com os modos de condução da sua caixa automática de oito velocidades ser pensada exatamente para rodar em percursos fora de estrada. O mesmo pode ser dito do seu sistema de tração às quatro rodas 4 Motion.

Veremos agora quando este ‘concept’ passará a modelo de produção, sendo que o seu nome foi escolhido precisamente da natureza existente nos Estados Unidos, pois trata-se de uma árvore do sul da Califórnia.