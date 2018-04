Nas Notícias MAI vai investir um milhão de euros na investigação criminal da PSP Por

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou hoje um investimento de cerca de um milhão de euros na requalificação de duas instalações da área de investigação criminal da Polícia de Segurança Pública.

Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI adianta que vai ser lançado um concurso para a empreitada de requalificação do Palacete das Águas Livres, em Belas, onde funciona o Departamento de Investigação Criminal da direção nacional da PSP.

Segundo o MAI, esta obra, no valor de 800 mil euros, está prevista na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.

No âmbito da mesma lei, está também a decorrer o procedimento para a contratação da empreitada de adaptação do Forte do Alto do Duque, em Lisboa, para a instalação da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa da PSP, uma obra que tem o valor de 180 mil euros.

O MAI prevê que que as empreitadas estejam concluídas no prazo máximo de nove meses, após o procedimento do concurso.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar