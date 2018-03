Nas Notícias MAI envia condolências à família da vítima dos incêndios Por

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apresentou hoje condolências à família da mulher que morreu no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a 49.ª vítima mortal dos incêndios de outubro de 2017.

“Tendo tomado conhecimento do infausto acontecimento, venho, em nome do Governo, manifestar o nosso profundo pesar pelo sucedido. Nesta hora difícil resta-me, com grande consternação, transmitir os sentimentos de tristeza e sentida solidariedade”, escreve Eduardo Cabrita na mensagem enviada à família.

A mulher morreu, no sábado, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde estava internada na sequência dos incêndios ocorridos em outubro no norte e centro do país, disse à agência Lusa fonte do hospital.

De acordo com a mesma fonte, a mulher teria mais de 70 anos.

É a 49.ª vítima mortal dos incêndios que deflagraram entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017.

A comissão que analisou os grandes incêndios rurais de 2017 entregou na terça-feira passada, no parlamento, o relatório dos fogos de outubro, envolvendo oito distritos das regiões Centro e Norte.

O documento, que atualizava então para 48 o número de mortos nesse mês, concluiu que falhou a capacidade de “previsão e programação” para “minimizar a extensão” dos incêndios.

