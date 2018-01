Magnata dos media quer Facebook a pagar a quem produz notícias fiáveis

Rupert Murdoch, um dos principais empresários da comunicação social, defendeu que o Facebook deve pagar aos órgãos que produzem notícias fiáveis.

O comentário do magnata surgiu depois da rede social ter revelado que pretende alterar (novamente) os algoritmos para privilegiar as páginas com notícias fiáveis em detrimento das que promovem as ‘fake news’.

São títulos como a Fox News, o The Wall Street Journal e o New York Post, detidos por Rupert Murdoch, que “reforçam o valor e a integridade do Facebook através das notícias e de conteúdos”, apesar de “não serem devidamente recompensados por esses serviços”, afirmou o empresário.

