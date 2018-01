Mundo Maëlys identificada pela mãe no carro do suspeito Por

A polícia francesa obteve novas imagens do carro de Nordahl Lelandais, o principal suspeito no caso do desaparecimento de Maëlys de Araújo, e a mãe da menina terá reconhecido a figura da filha.

De acordo com o Le Parisien, Jennifer Cleyet-Marrel foi chamada a identificar uma “mulher de branco” que surge ao lado do condutor, em imagens de videovigilância que registaram o Audi A3 de Nordahl Lelandais.

A mãe de Maëlys terá reconhecido vários pormenores no vestido da menina luso-descendente, o que coloca a criança desaparecida no carro do principal suspeito, nessa noite de 26 para 27 de agosto do ano passado.

Recorde-se que a defesa de Nordahl Lelandais alegara que a “mulher de branco” seria uma adulta, mas a identidade nunca foi confirmada.

Nas mesmas imagens de videovigilância, o carro surge horas mais tarde no sentido contrário, mas com o lugar ao lado do condutor vazio.

Esta identificação de Maëlys, pela mãe, valida a linha de investigação, que aponta para o rapto, homicídio e ocultação do cadáver, crimes alegadamente perpetrados por Nordahl Lelandais.

O suspeito continua em prisão preventiva.

