Mãe de Liliane obrigada a sair do tribunal

Durante as alegações finais do julgamento de Pedro Dias, a mãe de uma das vítimas revoltou-se e teve de abandonar a sala de audiências do Tribunal da Guarda, conta a TVI. Mais tarde regressou e emocionou-se quando ouviu falar da filha, Liliane Pinto, que foi assassinada.

O julgamento do fugitivo de Aguiar da Beira prosseguiu nesta sexta-feira, com as alegações finais, numa sessão onde o advogado da família de duas vítimas (Luís Pinto e Liliane Pinto) defendeu o “fio condutor, frieza e calculismo” de Pedro Dias, que está acusado de três crimes de homicídio.

O arguido negou ontem que tenha sido o autor dos disparos que tiraram a vida a Luís e Liliane Pinto, imputando essa responsabilidade a um militar da GNR. Mas a sua versão não convence a família das vítimas.

A mãe de Liliane, que tem marcado presença no julgamento e manifestado dor e fúria (com Pedro Dias como visado neste sentimento), está convencida de que o fugitivo de Aguiar da Beira é o culpado dos três homicídios.

Nesta sexta-feira, nas alegações finais, a mãe da vítima teve de abandonar a sala, a mesma sala onde se encontrava Pedro Dias.

Viria a regressar à sala de audiências, emocionando-se, sempre que ouvia falar da filha.

