Cultura Mãe do menino defende a H&M Por

A mãe do menino negro visado na polémica que envolve a H&M – num anúncio em que veste uma camisola com a frase “o macaco mais fixe da selva” – veio a terreiro defender a marca de roupa.

Terry Mango, residente em Estocolmo, usou as redes sociais para defender a marca de vestuário, que está envolvida numa polémica depois de ter partilhado a imagem de um menino negro com uma camisola com a inscrição “o macaco mais fixe da selva”.

A mãe do menor alega que aquela peça de roupa é “uma entre centenas de camisolas” que a criança vestiu.

“Parem de se indignar assim a toda a hora”, escreve, considerando a polémica “desnecessária”.

Certo é que essa mesma controvérsia já atingiu um patamar elevado e num ponto de não retorno.

The Weeknd, P Diddy, LeBron James e Romelu Lukaku são algumas das celebridades que condenaram a ação de marketing da marca.

A H&M já emitiu um pedido de desculpa.

