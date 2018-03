Mãe com cancro enfrenta pesadas multas no trabalho

Cristina Nogueira é mãe de uma criança de 8 anos e foi, recentemente, operada a um cancro da mama com progressão no cérebro. Além da batalha que a doença a tem obrigado a enfrentar, esta advogada, de 46 anos, enfrenta agora um processo que lhe poderá custar 100 mil euros devido a atrasos no trabalho, no setor da justiça.