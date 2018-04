Motores Mads Ostberg faz mais dois ralis pela Citroën Por

Depois de ter representado a Citroën no Rali da Suécia, Mads Ostberg vai representar a marca francesa em pelo menos mais duas provas do Campeonato do Mundo.

O Rali de Portugal, que se disputa no próximo mês de maio, vai ser o próximo evento em que Ostberg vai tripular um dos Citroën C3 WRC, como sucedeu na prova sueca, quando terminou na sexta posição.

Depois desse resultado, o norueguês viu asseguradas mais presenças no WRC, devendo alinhar também no Rali de Itália depois da participação em Portugal. Uma prova de Mads Ostberg regressar à atividade depois de ter cessado a atividade da sua equipa, a Adapta, no final do ano passado. “Sabe bem voltar ao carro e à equipa depois de uma longa pausa após a Suécia”, afirma o escandinavo, cuja única vitória no WRC foi conseguida precisamente no Rali de Portugal em 2012.

“Vou fazer tudo o que puder para provar que mereço estes dois ralis, e espero voltar ao carro mais tarde novamente. Mas vou concentrar-me nestes dois eventos”, acrescentou Ostberg.