Madeirenses vão provar francesinha à Ronaldo

A francesinha é uma sandes típica do Porto mas aos sabores do ex libris gastronómico da Invicta (a par das tripas) será agora associado o bolo do caco, tão característico na Madeira. E tudo junto dá a ‘Ronaldinha’ que mais não é que uma homenagem ao melhor do mundo.

A ‘Ronaldinha’ será apresentada num festival gastronómico na Madeira, a decorrer entre os dias 24 de abril e 1 de maio de 2018.

O Festival Internacional de Francesinhas da Madeira terá vários restaurantes do Porto a confecionar a iguaria gastronómica.

“Esta é uma forma de levar este produto portuense a todos os locais do mundo”, disse Francisco Freixinho, membro da organização.

A ‘Ronaldinha’ será feita com bolo do caco e o molho terá vinho da Pérola do Atlântico.

“Fazia todo o sentido lançarmos esta francesinha na Madeira, visto que este produto é também uma homenagem a Cristiano Ronaldo e todo este enquadramento foi feito a pensar nesse aspeto”, salientou Francisco Freixinho.

Francesinha é iguaria típica do Porto

Reza a lenda popular que a francesinha foi inventada por um português que esteve emigrado em França.

Daniel David Silva trabalhava no restaurante ‘A Regaleira’, no Porto, e nos anos cinquente inventou a iguaria, tendo por base o ‘Croque-Monsieur’ (uma sandes típica em terras gaulesas).

Normalmente, a francesinha é acompanhada com batatas fritas de palitos.

