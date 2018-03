Machine Learning da Google ao serviço da Cultura

O Google Arts & Culture está a lançar uma série de novas experiências com arte e a tecnologia Machine Learning.

As aplicações de protótipos permitem que o utilizador alimente a sua criatividade e que os grandes arquivos ganhem uma nova vida e que estejam disponíveis ao alcance de qualquer um.

“Seja para ajudar os médicos a identificar doenças, ou a encontrarem fotos de ‘abraços’, a Inteligência Artificial está por detrás de tudo o que fazemos na Google”, explica Damien Henry, Experiments team lead do Google Arts & Culture Lab.

No Arts & Culture Lab em Paris a Google “tem vindo a experimentar como a Inteligência Artificial pode ser colocada ao serviço da cultura”.

“Hoje, estamos a partilhar as nossas mais recentes experiências – protótipos desenvolvidos a partir de sete anos de trabalho em parceria com as 1500 instituições culturais de todo o mundo”.