Macau promove semana de gastronomia em Sydney

A gastronomia de Macau está, esta semana, em destaque em Sydney, onde rulotes estão a oferecer pratos e doces típicos do território, como bifanas, galinha à africana e pastéis de nata, anunciaram hoje os Serviços de Turismo.

Até domingo, vão estar, em vários pontos daquela cidade australiana, rulotes de “Taste of Macao”(sabores de Macau) para promover o ano da gastronomia de Macau, indicaram em comunicado os Serviços de Turismo, de acordo com os quais 90 mil visitantes da Austrália estiveram no território no ano passado.

Macau entrou para a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) na área da Gastronomia em 31 de outubro de 2017, tornando-se a terceira cidade na China, a seguir a Chengdu e Shunde, a conquistar tal feito.

Depois deste reconhecimento, o Governo da região administrativa especial chinesa lançou, em janeiro, o “Ano da Gastronomia de Macau”, sendo um dos objetivos a promoção da cidade como um destino culinário.

