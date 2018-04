Ásia Macau assina memorando de cooperação de defesa dos consumidores da região Grande Baía Por

O conselho de consumidores de Macau assinou hoje um memorando de cooperação na defesa do consumidor da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e anunciou estar em negociações com a DECO sobre “um mecanismo de encaminhamento de casos”.

Segundo um comunicado, o conselho de consumidores de Macau encontra-se a negociar com a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) “sobre a criação do mecanismo de encaminhamento de casos”, sem mais pormenores.

O memorando, assinado pelos representantes das associações de defesa do consumidor da Grande Baía, pretende criar “uma plataforma de reencaminhamento de litígios de consumo entre as associações de defesa do consumidor das cidades da Grande Baía”, e promover a confiança dos consumidores da região, indicou.

Além de Guangdong, Hong Kong e Macau, a região da Grande Baía abrange nove localidades: Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing.

Esta região de nove cidades e duas regiões administrativas especiais conta com mais de 110 milhões de habitantes.

Na mesma reunião foi ainda analisada a possibilidade de existência de um mecanismo de arbitragem de litígios de consumo e de um sistema de símbolo de qualidade nos produtos.

