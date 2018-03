Nas Notícias Lusoponte diz que pagou “há 20 anos” obras na 25 de Abril Por

A Lusoponte veio a público, nesta quinta-feira, reagir à polémica “treta” instalada por causa das obras que a ponte 25 de Abril necessita e que, ao que tudo indica, vão ser suportadas pelos cofres do Estado. Ferreira do Amaral – antigo governante de Cavaco Silva que agora lidera a Lusoponte – diz que a empresa pagou “há 20 anos” custos de manutenção no primeiro contrato assinado.

À TSF, Ferreira do Amaral, que foi ministro das Obras Públicas no Governo de Cavaco Silva, recorda o negócio feito com o Estado, quando António Guterres liderava o Governo de Portugal, que retirou à empresa a obrigação de ter custos anuais com a manutenção da ponte.

A contrapartida era o Estado saldar uma dívida que teria com a empresa, pelo que não entende as razões que levariam o Estado a receber dinheiro da Lusoponte para manutenção da ponte se depois teria de transferir dinheiro para saldar a dívida.

“Absurdo receber essa prestação anual para a manutenção para depois o Estado pagar aquilo que devia à Lusoponte…”, refere Ferreira do Amaral.

No fundo, sustenta o antigo ministro, pode dizer-se que “a Lusoponte já pagou a manutenção como estava previsto no contrato inicial porque esse acerto de contas foi feito tendo em conta a dívida do Estado perdoada”.

Ferreira do Amaral sublinha ainda que a situação é esta “mesmo que o dinheiro da manutenção não tenha sido pago da forma que estava inicialmente previsto”.

Ferreira do Amaral diz, nesta entrevista à TSF, que “estranha” a polémica por causa da manutenção da ponte e de quem a deve suportar.

O antigo governante das Obras Públicas diz que o contrato assinado antes é “razoável e esclarece esta treta de dizer que a Lusoponte não paga a manutenção pois claro que paga… pagou-a de acordo com o que estava no contrato inicial”.

Quanto ao facto de ter sido ministro das Obras Públicas e depois assumir um cargo na Lusoponte, Ferreira do Amaral diz que essa “é uma crítica de má-fé” e recorda que “entre sair do governo e entrar na Lusoponte passaram mais de 12 anos”.

A ponte 25 de Abril necessita de obras e, ao que tudo indica, será o Estado a assumir as despesas com a manutenção desta infraestrutura que tem uma gestão da Lusoponte.

