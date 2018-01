Lula perde recurso e fica a aguardar pela prisão

Decisão unânime. Os três juízes do Tribunal Regional Federal confirmaram a decisão da primeira instância, que condenou Lula da Silva à prisão por corrupção. O ex-Presidente do Brasil ficou excluído da corrida eleitoral de outubro.

De acordo com a Lei da Ficha Limpa, só a confirmação em segunda instância de uma sentença inibe a a candidatura. Foi o que aconteceu, agora que foi revelado o voto de Victor Laus.

Este juiz foi o último a pronunciar-se, depois de João Pedro Gerbran Neto (que é o juiz relator) e Leandro Paulsen (o juiz revisor do processo) terem votado pela condenação do ex-Presidente do Brasil.

Em primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro tinha deliberado que Lula da Silva recebeu subornos da construtora OAS, como um apartamento no Guarujá (São Paulo), para favorecer a Petrobras.

Para além do crime de corrupção, incorreu também no crime de branqueamento de capitais, uma vez que, no caso do apartamento, não foi concluída a transferência de propriedade.

Lula da Silva foi condenado a nove anos e meio de prisão em primeira instância, pena agora confirmada pelo Tribunal Regional Federal, de forma unânime.

O próximo passo do processo é a emissão da ordem de prisão.

