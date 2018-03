Motores Lukyanuk amplia vantagem no comando do Rali dos Açores Por

Alexey Lukyanuk ampliou a sua vantagem no comando do Rali dos Açores no segundo dia da prova, pontuável para os campeonatos europeu e português da especialidade.

Nesta tirada, que contemplava seis especiais de classificação, com duplas passagens pelos troços de Pico da Pedra Golfe, Feteiras e Sete Cidades, o russo conseguiu vencer três classificativas consecutivas e dilatar a diferença para o segundo classificado, Ricardo Moura, que no final da etapa passou a ser de mais de 21 segundos.

O piloto açoriano esteve em bom plano, ao conseguir limitar o tempo perdido com um furo no segundo troço do dia, tendo conseguido ganhar a especial de abertura da etapa, mostrando aquilo que poderia fazer se não lhe tivesse acontecido o percalço na passagem pela Feiteira.

Tal como havia prometido na véspera, Bruno Magalhães conseguiu alterar as afinações do seu Skoda Fabia R5, e isso permitiu-lhe ser mais rápido, vencendo as segundas passagens por Feteiras e Sete Cidades. Ainda assim o prejuízo do Vice-Campeão para o líder cifrou-se em mais de 32 segundos, na terceira posição, à frente do britânico Chris Ingram e do eslovaco Martin Koci, que fecham o top cinco.

Quanto a Bernardo Sousa, não conseguiu manter o mesmo ritmo do primeiro dia, queixando-se bastante do nevoeiro, e desceu dois lugares na classificação, numa etapa Carlos Vieira, Ricardo Teodósio e José Pedro Fontes recuperarem na classificação geral, com o Campeão Nacional a subir à nona posição, o algarvio ao 10º lugar e o piloto da Vodafone Citroën Team a guindar-se ao 13º posto.

Classificação após 9ª PE

1º Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford) 1h11m34,0s

2º Ricardo Moura (António Costa (Skoda) + 21,8s

3º Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Skoda) + 32,4s

4º Chris Ingram/Ross Whitock (Skoda) + 44,1s

5º Martin Koci/Filip Shovanek (Skoda) + 56,0s

6º Frederik Ahlin/Joachim Sjoberg (Skoda) + 1m37,9s

7º Bernardo Sousa/Valter Cardoso (Citroën) + 1m54,9s

8º Rhys Yates/Elliott Edmonson (Skoda) + 2m23,1s