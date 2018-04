Motores Luís Nunes inicia temporada em Guimarães Por

O arranque da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha na Rampa da Penha marca também o início da época para Luís Nunes e a Veloso Motorsport na disciplina.

Aos comandos do Audi RS3 TCR da equipa da Póvoa de Lanhoso o piloto transmontano visa as posições cimeiras e a vitória entre os carros de turismo, mostrando-se bastante motivado para o desafio que este fim de semana tem pela frente na famosa rampa vimaranense.

“Estou muito satisfeito por estar de regresso ao Campeonato de Montanha onde espero conseguir bons resultados e lutar pelo título nos Turismos. Esse é aliás o objectivo principal para esta época, que espero concretizar, apesar de só após esta primeira prova ser possível ter uma ideia mais precisa das forças em presença e daquilo que poderemos fazer”, afirma Luís Nunes.

“A aposta no Audi RS3 TCR permite sonhar com os maiores objecivos, se bem que para a Penha não vá ter a vida facilitada dado o meu relativo desconhecimento do carro, com o qual só fiz um pequeno teste no início do ano. Confio no entanto na experiência e profissionalismo da Veloso Motorsport para me ajudar nesta minha caminhada”, acrescenta o piloto transmontano.

A prova organizada pela Demoporto tem este sábado duas subidas de treinos e uma de prova, para amanhã ter mais outra subida de treinos e mais duas de prova, iniciando-se pelas 14h30 neste primeiro dia e pela 10h00 de domingo.