Luis León Sánchez vence quarta etapa da Volta aos Alpes e Pinot segue líder

O ciclista espanhol Luis León Sánchez (Astana) venceu hoje a quarta etapa da Volta aos Alpes, com o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a conservar a liderança da classificação geral.

Sánchez, de 34 anos, cumpriu os 134,3 quilómetros da ligação entre Chiusa e Lienz em 3:19.59 horas, à frente de dois ciclistas da LottoNL-Jumbo, o neo-zelandês George Bennett, segundo a seis segundos, e o holandês Koen Bouwman, que fechou o pódio a 11.

O ciclista espanhol, que já tinha sido segundo classificado na primeira etapa, deu à Astana a terceira vitória em quatro etapas nos Alpes, depois do compatriota Pello Bilbao, no arranque, e do colombiano Miguel Ángel López, no segundo dia.

Na classificação geral, Pinot continua na liderança, com 15 segundos de vantagem para o segundo classificado, o italiano Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) e para López, com o britânico Chris Froome (Sky) no quarto lugar a 16.

Amaro Antunes (CCC Sprandi Polkowice), único corredor luso em prova, terminou o dia na 90.ª posição, caindo quatro lugares para a 49.ª posição da geral, já a mais de 32 minutos do líder.

Na sexta-feira, os ciclistas enfrentam a quinta e última etapa, entre Rattenberg e Innsbruck, em solo austríaco, numa ligação de 164,2 quilómetros.

