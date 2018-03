Benfica Luís Filipe Vieira: “O que sei é pelos jornais” Por

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reagiu à detenção do assessor jurídico Paulo Gonçalves e à Operação E-Toupeira com uma curta declaração. “O que sei é pelos jornais”, referiu, à saída de uma reunião entre dirigentes, em Coimbra, revela o Diário de Notícias.

Entretanto, Paulo Gonçalves já se encontra no Campus de Justiça, onde será ouvido e confrontado com os factos de que está indiciado. As medidas de coação serão conhecidas após esse interrogatório.