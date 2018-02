Nacional Luís Filipe Reis critica Tony Carreira: “É fácil pegar numa coisa que já está feita” Por

Luís Filipe Reis comentou recentemente o caso de plágio de Tony Carreira e, embora elogie o cantor, ressalva que este “não precisava de tomar o caminho que tomou”. “É mais fácil pegar numa coisa que já está feita e cantar”, afirmou.

Em declarações à FLASH, Luís Filipe Reis falou da sua carreira enquanto músico, das comparações que sempre sofreu com Tony Carreira e ainda do caso de plágio a que o cantor foi sujeito.

À margem de um concerto no Coliseu do Porto, o cantor sublinhou que a sua carreira, especialmente em França, foi construída “com muito trabalho” e que, em comparação com Tony Carreira, faz “originais”.

“Entendo que fazemos o mesmo estilo de música mas, no meu caso, faço originais”, afirmou, sem querer entrar em comparações.

“Nem me quero comparar porque ele tem o seu valor e eu o meu. Tem o seu timbre, a sua voz, tem jeito no que canta e tem as suas fãs”.

O autor do êxito ‘Mãe querida, mãe querida’ elogia ainda a “máquina de marketing” que Tony conseguiu construir, mas ressalva que “ele não precisava de tomar o que caminho que tomou”.

“Claro que é muito mais fácil pegar numa coisa que já está feita e cantar. Isto é como construir uma vivenda. Se eu pegar na chave e a vivenda já estiver feita é mais fácil. Mas eu tenho as minhas vivendas no Algarve desde a primeira pedra”, afirma.

Recorde-se que Tony Carreira foi acusado de plágio em 11 dos seus temas.

