Motores Luís Delgado vence Rali de Gondomar Por

Não podia ter corrido melhor a Luís Delgado a sua participação no Rali de Gondomar, segunda prova do Campeonato de Ralis do Norte, que este fim de semana se disputou.

Acompanhado por André Carvalho a bordo do Citroën C2 S1600, o piloto teve de levar de vencida André Cabeças, que começou por se impor na super especial de sexta-feira à noite, mas que depois teve de se ‘vergar’ perante Luís Delgado. Ainda assim o piloto do Mitsubishi Lancer Evo III deu luta, e conseguiria terminar a manhã de sábado a quatro segundos do seu opositor.

No entanto Delgado acabou por fazer valer os seus argumentos, e apesar de um ‘forcing’ de Cabeças o piloto do Citroën C2 S1600 acabaria por se impor por quase nove segundos. O último lugar do pódio foi para André Ferreira, aos comandos de um Peugeot 208 R2, vencendo entre os duas rodas motrizes.

Classificação final

1º Luís Delgado/André Cravalho (Citroën) 36m58,7s

2º André Cabeças/Albino Santos (Mitsubishi) + 8,9s

3º André Ferreira/Alberto Silva (Peugeot) + 1m21,4s

4º Augusto Costa/Susana Silva (Skoda) + 2m23,9s

5º João Alves/José Rodrigues (Peugeot) + 2m41,9s