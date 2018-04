Motores Luís Delgado domina Rali Alto Tâmega Por

Depois de se ter imposto na super especial de sábado à noite em Chaves, Luís Delgado manteve a sua superioridade nas restantes seis classificativas do Rali Alto Tâmega, prova pontuável para o Campeonato FPAK de Ralis Norte.

Nas duas passagens pelos troços de Chaves (13,3 km), Vidago/Boticas (11,9 km) e Seara Velha (13,5 km) o piloto do Citroën C2 S1600 não deu quaisquer hipóteses aos seus mais diretos adversários, que foram André Ferreira em Peugeot 208 R2, e Carlos Pires, em Peugeot 206 RC.

Fotos: Armindo Cerqueira/Foto GTI

Aliás, Luís Delgado foi ampliando a sua vantagem, terminando com mais de 1m50s sobre André Ferreira, enquanto Carlos Pires fechou o pódio, a mais de 3m41s do vencedor. Um pódio do qual poderia ter constado André Cabeças, se o motor do seu Mitsubishi não tivesse cedido.

No final o vencedor não escondia a sua satisfação por ter ganho em ‘casa’: “O carro não deu o mínimo problema. Percebemos que teríamos hipóteses de vencer depois do que sucedeu ontem, com o Alfredo Barros e com o Pedro Salvador. Foi pena o que lhes aconteceu, pois seria mais divertido com eles na luta”.

“Hoje conseguimos imprimir um ritmo forte face ao André Ferreira. Depois da parte da tarde procuramos não correr riscos. Não diria que geri, mas procurei andar de forma consistente e garantir a vitória. Conseguir o tri é o nosso objetivo. Continuar desta forma com toda a certeza”, acrescentou o piloto flaviense.

O top cinco foi completado por Lucas Simões e João Alves, que ao longo da prova do CAMI mantiveram um andamento consistente, com Alfredo Barros a regressar ao rali depois de ter batido forte na super especial da véspera e danificar o seu Ford Fiesta R5 para ainda conseguir terminar na sétima posição.

Classificação final

1º Luís Delgado/André Carvalo (Citroën) 42m08,9s

2º André Ferreira/Alberto Silva (Peugeot) + 1m50,8s

3º Carlos Pires/Edgar Pereira (Peugeot) + 3m41,7s

4º Lucas Simões/Simplício Gonçalves (Renault) + 4m01,7s

5º João Alves/José Rodrigues (Peugeot) + 4,04,0s

6º Augusto Costa/Susana Silva (Skoda) + 4m48,0s

7º Alfredo Barros/Paulo Silva (Ford) + 5m03m3s

8º Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford) + 5m24,0s

9º Bruno Almeida/Leandro Silva (Peugeot) + 5m46,9s

10º João Castela/André Bastos (Peugeot) + 5m47,6s