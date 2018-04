Motores Luís Delgado domina ‘aperitivo’ do Rali Alto Tâmega Por

Foi diante de muito público que se iniciou esta sexta-feira à noite na cidade de Chaves o Rali Alto Tâmega. Uma super especial de 2,5 quilómetros onde Luís Delgado foi o mais rápido.

O piloto do Citroën C2 S1600, acompanhado por José Carvalho, completou o percurso em 2m04s, batendo André Ferreira, aos comandos de um Peugeot 20R2, com André Cabeças, em Mitsubishi, a ficar em terceiro, a 4,9s.

Foto: Zoom Motorsport

Completaram o top cinco João Alves (Peugeot 106) e Daniel Silva (Renault Clio), numa especial que correu mal para uma das figuras de cartaz do rali, Alfredo Barros, que deu um toque numa das rotundas, que causou importantes danos no Ford Fiesta R5 do piloto de Paredes.

Mas a fase verdadeiramente decisiva deste rali pontuável para o Campeonato FPAK Ralis Norte vai ter lugar este domingo, com seis especiais cronometradas. Duas passagens pelos troços de Chaves (13,3km), Vidago/Boticas (11,9 km) e Seara Velha (13,5 km).

Classificação após a 1ª PE

1º Luís Delgado/André Carvalho (Citroën) 2m04,0s

2º André Ferreira/Alberto Silva (Peugeot) + 3,9s

3º André Cabeças/Ibertino Santos (Mitsubishi) + 4,9s

4º João Alves/José Rodrigues (Peugeot) + 6,6s

5º Daniel Silva/Filipe Martins (Renault) + 8,6s

6º Carlos Pires/Edgar Pereira (Peugeot) + 8,8s

7º Augusto Costa/Susana Silva (Skoda) + 10,7s

8º João Castela/André Bastos (Peugeot) + 11,7s

9º Bruno Almeida/Leandro Silva (Peugeot) + 12,4s

10º Lucas Simões/Simplício Gonçalves (Renault) + 12,7s