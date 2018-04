Desporto Luís Castro destaca caminhos semelhantes de Chaves e Portimonense Por

O treinador do Desportivo de Chaves, Luís Castro, disse hoje que o Portimonense, adversário na 31.ª jornada da I Liga de futebol, está a fazer um caminho semelhante à equipa de Trás-os-Montes, deixando antever um bom espetáculo.

“As preocupações que nós temos sobre o Portimonense são as preocupações que o Portimonense tem sobre o Desportivo de Chaves, são duas equipas muito jovens na I Liga, depois de uma ausência prolongada deste campeonato e isso, inevitavelmente, toca-as”, afirmou durante a antevisão à partida de domingo.

Na sua opinião, a forma como o emblema `azul-grená´ se está a afirmar na I Liga é a mesma com que o Portimonense o está a fazer, estando com caminhos parecidos, prevendo-se um bom jogo de futebol, com bons jogadores e adeptos.

Há seis jogos consecutivos sem vencer, o técnico referiu que a equipa quer muito regressar às vitórias para, assim, melhorar a sua classificação.

Luís Castro considerou, contudo, que o Desportivo de Chaves está a fazer um bom campeonato, havendo sempre a possibilidade de fazer melhor.

“Estamos todos com muita vontade de ganhar jogos, mas as equipas e clubes não se fazem só de resultados, institui-se que ganhar é obrigatório”, frisou.

O treinador explicou que o que o move é a forma como a equipa joga, a forma como pensa o jogo, dizendo não serem os recordes que o entusiasmam.

Questionado sobre o desgaste das equipas nesta altura do campeonato, Luís Castro ressalvou que mais do que o cansaço físico é o psicológico que mais pesa, porque as emoções já são muitas.

O Desportivo de Chaves, no oitavo lugar com 38 pontos, recebe o Portimonense, no décimo com 35, no domingo, às 16:00, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.

