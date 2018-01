Luís Borges não resiste ao corpo de Rita Pereira

Luís Borges e Rita Pereira estiveram juntos na festa de aniversário de Oceana Basílio e Paula Lobo Antunes, nesta sexta-feira. O modelo não resistiu ao corpo da amiga, tendo registado e partilhado o momento em que lhe dá um beijo no rabo. Veja a foto.

O corpo de Rita Pereira continua a dar que falar nas redes sociais. À legião de seguidores que exulta a cada nova foto da atriz, juntou-se agora o amigo Luís Borges, que não resistiu em partilhar um momento insólito.

No aniversário de Oceana Basílio e Paula Lobo Antunes, uma festa intitulada de “revenge of the 90’s” – à letra, a vingança dos anos 90 – o modelo beijou o rabo de Rita Pereira, tendo partilhado o momento nas redes sociais.