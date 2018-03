Benfica Luís Bernardo com castigo com 22 dias Por

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, foi suspenso e multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O castigo implica uma suspensão de 22 dias e uma multa no valor de 1377 euros.

Na base desta medida disciplinar estão as declarações públicas de Luís Bernardo em dois momentos: primeiro, num entrevista ao O Jogo, em janeiro de 2018; depois, numa publicação que escreveu no Twitter, a propósito de alegadas ligações entre Hernâni Fernandes (ex-árbitro e assessor do Sporting) e Hugo Miguel (árbitro do dérbi de 3 de janeiro).

O Benfica já anunciou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O clube encarnado também foi visado pelo Conselho de Disciplina, que aplicou uma multa de 6120 euros por várias declarações proferidas no programa Chama Imensa, da BTV, de 20 de novembro de 2017.

