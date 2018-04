Economia Lucro da Philips cai 46 por cento no primeiro trimestre Por

O lucro da Philips caiu 46 por cento no primeiro trimestre deste ano, para 125 milhões de euros, na comparação com igual período do ano passado, informou hoje a multinacional holandesa.

As vendas da Philips cifraram-se em 3.942 milhões de euros no período em análise, tendo subido cinco por cento em termos comparáveis, segundo um comunicado do grupo empresarial citado pela agência financeira Bloomberg.

Por regiões geográficas, a Philips indicou que as vendas, por exemplo, cresceram 1 por cento na Europa Ocidental, para 853 milhões de euros, enquanto caíram sete por cento na América do Norte, para 1384 milhões de euros.

Nos três primeiros meses deste ano, os custos da reestruturação e aquisições da Philips somaram 64 milhões, contra 24 milhões no mesmo período do ano passado.

Até ao final deste ano, a Philips espera cortar 400 milhões de euros.

“Neste trimestre, continuámos a fazer progressos positivos ao nível da produtividade e prosseguimos ações para reduzir as despesas em juros”, lê-se no comunicado hoje divulgado.