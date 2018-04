Nacional Luciana Abreu assinala regressa ao trabalho com foto em lingerie Por

Em recuperação pós-parto, após o nascimento das duas filhas, em dezembro passado, Luciana Abreu assinalou o regresso ao trabalho com um fotografia em lingerie que lhe valeu rasgados elogios por parte dos seus seguidores. Veja.

Após meses conturbados com o nascimento prematuro das duas filhas, Amoor e Valentine, Luciana Abreu mostra-se agora focado no trabalho, com publicações nas redes que assinalam esse regresso.

A estrela da SIC está a preparar os novos temas para apresentar ao público sendo que, enquanto as produções não estão concluídas, Luciana vai partilhando imagens dos ‘bastidores’.

A fotografia ilustra isso mesmo, mas o que mais saltou à vista dos seguidores foi a forma física que a cantora e atriz ostenta, cerca de três meses depois de ter dado à luz.

Em lingerie, Luciana Abreu mostra que o esforço para recuperar a silhueta foi recompensado, deixando os fãs ‘ao rubro’.

Veja a imagem.

Brevemente DeepBlueLove… Uma publicação partilhada por LA (@lucianaabreuoficial) a 8 de Abr, 2018 às 5:02 PDT

