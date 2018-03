Motores Lucas di Grassi disposto a arriscar no Uruguai Por

O início da temporada da Fórmula E tem sido terrível para o Campeão em título, mas Lucas di Grassi está disposto a mudar tudo isso este sábado em Punta del Este.

A 19ª posição do brasileiro da Audi Sport no campeonato diz tudo sobre o seu começo de temporada, mas com sete provas pela frente, incluindo esta na América do Sul, é vista pelo piloto de São Paulo como uma oportunidade para o tudo ou nada: “É a primeira vez que posso arriscar tudo. Tenho muito pouco a perder. Em todos os outros campeonatos estava noutra posição – onde tinha muito a perder e não podia arriscar muito”.

“Estou confiante, preciso de assegurar de que olho pelo meu carro, a minha performance, e posso arriscar mais do que os outros”, assume Di Grassi, cuja nona posição na Cidade do México lhe proporcionou os primeiros pontos da temporada.

Danos em incidentes de pista e problemas técnicos afetaram o brasileiro nas duas corridas de Hong Kong, na abertura do campeonato, e depois não conseguiu terminar em Marraquexe e Santiago do Chile, como mais problemas no inversor do seu monolugar.

Lucas di Grassi está agora a 78 pontos do líder do campeonato, Jean-Eric Vergne, mas mantém matematicamente as suas aspirações a uma renovação do título, uma vez que em jogo ainda estão 175 pontos.

Em 2014 o piloto paulista foi terceiro em Punta del Este, sendo segundo no ano seguinte, pelo que acredita que é possível subir mais um lugar no pódio este ano num traçado desenhado na frente marítima da cidade costeira do Uruguai: “A pista é muito específica. As chicanes são soberbas. Não é técnico, apenas é preciso fazer as trajetórias ideais nas curvas. Isso define, mais ou menos, o nosso tempo por volta. É preciso dar tudo e as coisas podem correr mal, mas há que correr riscos. O carro é rápido e espero conseguir bons pontos e terminar esta corrida no pódio”.