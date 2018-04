Motores Lousada com “sabor agridoce” para Pedro Rosário Por

Partindo como grande favorito para o Campeonato de Portugal de Kartcross, Pedro Rosário não começou a nova temporada como desejava, pois em Lousada viu a vitória escapar-se ‘entre os dedos’.

O piloto de Coimbra e a sua equipa, a Energia Racing, foram protagonistas na prova do fim de semana, e mais uma vez mostraram o porquê dos oito títulos absolutos que ostentam. Pedro Rosário até entrou bem no evento, obtendo o segundo melhor tempo nos treinos cronometrados e ganhando a sua série na primeira corrida de sábado.

Ño domingo o piloto de Coimbra voltou a estar bem ao dominar a corrida de qualificação e repetindo o feito na terceira e última ‘manga’, garantindo a ‘pole position’ para a decisiva final. Mas aí o azar ‘bateu à porta’ de Pedro Rosário, que logo na primeira curva sofreu um toque no seu Semog Bravo ER, que o fez ‘cair’ para as últimas posições.

O campeão de kartcross não ‘baixou os braços’ e realizou então uma notável recuperação, vindo a terminar a final na sexta posição. O que esteve longe de ser o resultado pretendido, como fez questão de salientar: “Lousada teve um sabor algo agridoce! A equipa fez um excelente trabalho no carro ao longo de toda a prova, conseguimos ir sempre de encontro às diferentes condições do estado da pista o que me permitiu lutar pela vitória em todas as corridas”.

“Amealhamos pontuação máxima após as corridas de qualificação e partimos para a final concentrados em chegar também ao triunfo! Infelizmente logo no arranque, na travagem para a primeira curva, recebi um toque e consequentemente a queda para as últimas posições. A partir daquele momento foi tentar dar o máximo volta após volta e ainda foi possível recuperar até à sexta posição, o que foi excelente, mas de certa forma soube a pouco pois tínhamos todas as condições para lutar pelo pódio”, acrescenta Pedro Rosáriio, que pensa já na próxima prova do campeonato, que terá lugar a 5 e 6 de maio em Mação.