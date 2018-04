Economia Louçã goza “desespero fiscal” da direita Por

Os portugueses estão a pagar mais ou menos impostos? Para Francisco Louçã, “o Governo devia agradecer ao PSD e ao CDS por insistirem tão sistematicamente neste debate”, pois os partidos da direita fazem-no por “desespero”.

Ao participar no Fórum TSF, cujo tema era o eventual aumento da carga fiscal, o antigo líder bloquista defendeu a posição do Ministério das Finanças e não deixou esquecer que PSD e CDS, no anterior Governo, “se vangloriavam de um colossal aumento de impostos”.

“Eu acho que o Governo devia estar imensamente agradecido ao PSD e ao CDS por insistir tão sistematicamente neste debate sobre os impostos, porque é simplesmente bater contra a parede”, ironizou.

Para Louçã, a insistência de PSD e CDS nesta questão, quando “as pessoas vivem melhor e há muito mais emprego”, é apenas “desespero fiscal”.

Sobre o tema em si, o professor catedrático afiançou que, mesmo que a carga fiscal tenha diminuído, “com certeza” que a receita vai aumentar.

“Mesmo pagando menos cada pessoa, a receita fiscal vai aumentar porque há mais pessoas que estão a trabalhar e que estavam desempregadas”, argumentou.

“Não nos tomem por tontos”

No Fórum TSF participou também um economista com passado no CDS, António Lobo Xavier.

Segundo o antigo candidato à liderança dos centristas (1992), é óbvio que os portugueses “pagaram mais impostos” quando os indicadores revelam que houve um aumento da carga fiscal.

“No plano técnico, quando aumenta a carga fiscal não há outra coisa que se possa dizer se não que as pessoas nesse país pagaram mais impostos”, salientou Lobo Xavier.

Ficou o recado para Mário Centeno: “Não nos tomem por tontos, não venham mistificar as palavras ou desprezar conceitos e indicadores que são usados em todo o mundo”.

