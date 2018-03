Lili Caneças revela estar preparada para morrer

Em casa dos meus pais na Parede, com 15 anos era existencialista, usava um pull preto, vestido ao contrário, tinha a certeza de que ia estudar para os Estados Unidos, casar com o Marlon Brando, o Poder de mudar o Mundo e ser muito Feliz… estamos na Quaresma, tempo para meditar🙏

A post shared by Lili Caneças,Cascais,Portugal (@lilicanecas) on Mar 27, 2018 at 4:59pm PDT