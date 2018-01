Nacional Lili Caneças ao lado de Centeno na passagem de ano, o “CR7 das finanças” Por

Lili Caneças celebrou a entrada no novo ano com uma selfie ao lado de Mário Centeno, recentemente eleito presidente do Eurogrupo. A socialite partilhou a imagem nas redes sociais, chamando o ministro de “CR7 das finanças” e um “orgulho para Portugal”. Veja.

Lili Caneças escolhou o Salão Preto e Prata, no Casino Estoril, para receber 2018 e cruzou-se com Mário Centeno, ministro das Finanças e próximo presidente do Eurogrupo.

A socialite fez questão de recordar o momento com a partilha de uma fotografia de ambos, nas redes sociais.

“Selfie by Mario Centeno, o CR7 das finanças, um orgulho para Portugal”, escreveu Lili Caneças.

Este foi um ano de sucesso para Mário Centeno, tendo sido reconhecido internacionalmente com a eleição para presidente do Eurogrupo, cujo mandato se inicia no próxima dia 13 de janeiro.

Veja a imagem.

27 PARTILHAS Partilhar Tweetar