Desporto Liga (30ªJ): Resumo FC P.Ferreira 1-5 SC Braga (vídeo) Por

Termina a partida no Estádio Capital do Móvel! Triunfo do SC Braga por 1-5 no terreno do Paços de Ferreira, em jogo de abertura da 30.ª Jornada da Liga NOS.

Veja o resumo:

