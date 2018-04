Desporto Liga (30ªJ): Resumo CD Aves 1-0 CD Feirense (vídeo) Por

Termina a partida! Vitória importante do CD Aves diante do CD Feirense, por uma bola a zero. O único tento foi marcado por Mama Baldé, à passagem do sexto minuto de jogo, num lance revisto e validado pelo VAR.

Veja o resumo:

