Liga (30ªJ): Resumo Boavista FC 3-3 GD Chaves

Termina a partida! Chuva de golos entre Boavista FC e GD Chaves, com uma igualdade a três. Marcou primeiro o GD Chaves, por Davidson, logo aos 11 minutos. O Boavista FC inverteu o jogo e chegou a estar em vantagem por 3-1, com os golos de Carraça (25) e de Renato Santos (42 e 77). No último fôlego, o GD Chaves conseguiu o empate, por intermédio de Stephen, aos 80, e por Platiny, aos 88.

Veja o resumo:

