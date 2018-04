Desporto Liga (29ªJ): Resumo Vitória FC 1-2 SL Benfica (vídeo) Por

Apito final no Bonfim! Triunfo do SL Benfica por 2-1 no terreno do Vitória FC, que até entrou cedo a ganhar, mas dois golos de Jiménez garantiram aos encarnados os três pontos.

Veja o resumo:

