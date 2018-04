Desporto Liga (28ªJ): Resumo Os Belenenses 2-0 FC Porto (vídeo) Por

Termina a partida no Restelo! Triunfo do Belenenses por 2-0 frente ao FC Porto, que com este resultado perde a liderança para o SL Benfica, com quem vai medir forças já daqui a quinze dias.

Veja o resumo:

