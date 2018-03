Desporto Liga (28ªJ): Resumo Boavista FC 1-1 CD Tondela (vídeo) Por

Termina a partida! Empate a uma bola entre Boavista FC e CD Tondela, com os golos a surgirem ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, as duas equipas continuaram à procura do triunfo, mas o jogo acabou mesmo com um ponto para cada lado.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?