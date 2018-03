Desporto Liga (25ªJ): Resumo SL Benfica 5-0 Marítimo M. (vídeo) Por

Termina a partida na Luz! Triunfo do SL Benfica na recepção ao Marítimo da Madeira por 5-0, resultado que ficou seguro ainda no primeiro tempo, com os encarnados a gerir o resultado na 2.ª parte.

Veja o resumo:

