Desporto Liga (24ªJ): Resumo Rio Ave FC 0-0 CD Aves (vídeo) Por

Apito final em Vila do Conde! A 24.ª Jornada da Liga NOS arrancou com um empate sem golos entre Rio Ave FC e CD Aves. Jogo equilibrado de parte a parte, com a equipa da casa a ficar reduzida a 10 unidades já perto do final, ainda assim, o jogo terminou com o nulo.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?