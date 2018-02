Desporto Liga (23ªJ): Resumo Flash Estoril Praia 0-2 Os Belenenses (vídeo) Por

Termina a partida! Regresso do Belenenses às vitórias no terreno do Estoril Praia, com destaque para o regresso de Maurides aos golos, que bisou e garantiu à sua equipa os três pontos.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?