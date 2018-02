Desporto Liga (23ªJ): Resumo Flash CD Tondela 1-2 Sporting CP (vídeo) Por

Apito final em Tondela! Muita tensão ao cair do pano, com o Sporting CP a conseguir o 2-1 por intermédio de Coates ao minuto 98. A equipa e Jorge Jesus sofreu um golo no início da 1.ª parte, mas carimbou o triunfo no término do jogo.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?