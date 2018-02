Acaba a partida! Triunfo do SL Benfica por 3-1 no terreno do Portimonense. A equipa de Rui Vitória fez uma boa 1.ª parte, mas deixou-se empatar já no segundo tempo. Ainda assim, dois golos de Cervi e outro a fechar de Zivkovic garantiram os três pontos para o lado dos encarnados, que ficam agora à condição na liderança da Liga NOS.

Veja o resumo:

